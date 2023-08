Auf Tiktok ging ein Video der "Omas gegen rechts" viral. Die Rentnerinnen protestierten dabei in Magdeburg gegen die AfD, die ihren Parteitag in der Landeshauptstadt abhielten. Kurze Zeit später wurde es gelöscht. Warum?

Warum ein Tiktok-Video von einer "Omas gegen Rechts"-Demo in Magdeburg gesperrt wurde

Ein Video von einer AfD-Gegendemo in Magdeburg wurde durch die Video-Plattform Tiktok kurzzeitig gelöscht.

Magdeburg - Während des AfD-Bundesparteitages in Magdeburg gab es in der Stadt viele Protestveranstaltungen. So auch gingen die "Omas gegen rechts" durch die Stadt. Ein Video davon machte auf der Plattform Tiktok die Runde. Kurze Zeit später wurde es gelöscht.