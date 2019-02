Der Vorstandsvorsitzende Thomas Bürkle hat angekündigt, dass sich die NordLB von Schiffskrediten in Milliardenhöhe verabschieden will.

Hannover (dpa) l Die Eigentümer der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank (NordLB) wollen sich von Schiffskrediten im Milliardenvolumen verabschieden. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Bürkle kündigte nach einem gemeinsamen Beschluss mit den Trägern am Sonnabend an, problembehaftete Altbestände in Höhe von rund 2,7 Milliarden Euro an einen externen Investor verkaufen zu wollen, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei gehe es um rund 260 Schiffe. Bis zum Jahresende will die NordLB ihr Problemportfolio mit einem Gesamtvolumen von 7,3 Milliarden Euro vollständig abgebaut haben.



Zudem kündigte die Bank eine zusätzliche Risikovorsorge wegen fauler Kredite an, die im Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich zu einem Jahresverlust von 2,7 Milliarden Euro führen werde.



Am Freitag hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Berlin Verhandlungen seiner Landesregierung mit den Sparkassen über eine Auffanglösung bekannt gegeben. Die Eigentümer der NordLB fokussieren sich auf eine Lösung mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband im öffentlich-rechtlichen Sektor. Zu ihnen gehören das Land Niedersachsen, das Land Sachsen-Anhalt, der Sparkassenverband Niedersachsen, der Sparkassenbeteiligungsverband Sachsen-Anhalt sowie der Sparkassenbeteiligungszweckverband Mecklenburg-Vorpommern. Die Option eines gemeinsamen Angebots zweier Finanzinvestoren wurde zunächst zurückgestellt.