Ein 20-Jähriger aus Bernburg muss sich seit Dienstag am Magdeburger Landgericht wegen versuchtenTotschlags verantworten. Warum er am ersten Verhandlungstag gleich dreimal austickte.

Magdeburg. - Ein 20-jähriger Angeklagter aus Bernburg ist am Dienstag (4. März) mit Hand- und Fußfesseln von sieben Justizbeamten in den Gerichtssaal des Magdeburger Landgerichtes geführt worden. Die Sicherheitsvorkehrungen zahlten sich aus, wie sich später herausstellte. Der junge Mann, der in zwei Tagen 21 Jahre alt wird, muss sich wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll seine Lebensgefährtin mit einer Armbrust in der gemeinsamen Wohnung bedroht, den Abzug gedrückt und stattdessen deren Freundin getroffen haben.