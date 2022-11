Angriff auf AfD-Politiker Siegmund: Angeklagter wehrt sich gegen Urteil

Der Politiker Ulrich Siegmund von der AfD-Landtagsfraktion zog sich bei einem Angriff in Stendal eine Prellung im Gesicht und eine Wunde an einer Hand zu. Gegen das Urteil legt einer der beiden Angeklagten Berufung ein.

Stendal - "Der AfD-Landtagsabgeordnete Ulrich Siegmund und zwei seiner Parteikollegen sind am Sonntagsabend in Stendal durch zwei Männer angegriffen und verletzt worden. Das bestätigte am Montag eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stendal", hieß es im April 2021 in der Volksstimme. Ein Gericht verurteilte die beiden Täter knapp ein Jahr später zu Haftstrafen auf Bewährung. Einer der beiden wehrt sich nun juristisch dagegen.