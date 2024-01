Einige Bauern aus Sachsen-Anhalt nehmen nicht an den Demonstrationen teil. Das sind ihre Gründe.

Angst vor rechten Kräften: Deshalb lehnen Bauern aus Sachsen-Anhalt die Teilnahme an Bauern-Protesten ab

Klötze. - Martina Herzog-Witten ist nicht naiv. Dass in der Landwirtschaftspolitik Vieles falsch läuft, ist der Bio-Landwirtin aus Klötze durchaus bewusst. An den Bauernprotesten in den vergangen Wochen hat sie trotzdem nicht teilgenommen. Und zwar aus vollster Überzeugung.