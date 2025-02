Magdeburg. - Es sind Fälle wie dieser, die Landespolizisten angesichts steigender Abschiebungszahlen an die Grenze bringen: Ein zur Ausreise verpflichteter Georgier ist kürzlich in Dessau aufgegriffen worden. Ein Platz im Flugzeug kann zeitnah gebucht werden. Nach längerer Suche findet das „Gemeinsame Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr“ (ZUR) in Berlin auch einen freien Abschiebe-Haftplatz in Büren (Nordrhein-Westfalen). Zwei Beamte des Zentralen Einsatzdienstes der Polizeiinspektion Dessau bringen den Mann schließlich dorthin und fahren dann wieder zurück (720 Kilometer). Wenige Tage später müssen andere Dessauer Kollegen ihn aus Büren wieder abholen und zum Flughafen BER bringen – mit Rückfahrt sind das nochmal 950 Kilometer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.