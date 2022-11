Umweltschutz Ärgernis für Hallenserin: Wie Städte gegen privat angepflanzte Bäume vorgehen

Der Klimawandel ist in aller Munde, Bäume zu pflanzen, gilt als günstigster Weg, Kohlendioxid zu speichern. Aber so einfach darf es in Deutschland dann doch nicht sein.