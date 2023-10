In Barleben tagte der Parteikonvent zur Hochstapler-Affäre um den Stendaler Arno Bausemer.

Magdeburg. - Der Stendaler Arno Bausemer und Mary Khan-Hohloch (Brandenburg) bleiben trotz massiver innerparteilicher Kritik auf der Kandidatenliste der AfD für die Europawahl. Bei einer Sondersitzung des AfD-Konvents (wichtigstes Gremium zwischen den Bundesparteitagen) gestern in Barleben (Börde) wurde nach Volksstimme-Informationen ein kritischer Antrag aus Baden-Württemberg erst gar nicht behandelt. Dieser beinhaltete, dass beide bis zum 31. Oktober eine eidesstattliche Erklärung vorlegen sollen, die besagt, im Falle ihrer Wahl auf das Mandat im Europaparlament zu verzichten. Die Antragsteller betonten, Bausemer und Khan-Holoch seien „charakterlich nicht geeignet“, die AfD in hervorgehobener Position zu vertreten. Sie hätten der Partei „schweren Schaden zugefügt“. Die Rede ist von Verrat an der politischen Mission der AfD. Dem Vernehmen nach gab es beim Konvent eine recht knappe Mehrheit dafür, sich nicht mit dem Antrag zu befassen.