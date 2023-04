Magdeburger Neurochirurg hilft in Afrika

Dr. Dieter Class, Kinderneurochirurg am Magdeburger Uniklinikum bei einer Gehirnoperation im Kameruner Banso-Baptist-Krankenhaus in Kumbo.

Magdeburg - Als Dr. Dieter Class im Jahr 2010 nach einer zweitägigen Reise per Flugzeug und Auto mit 23 Berufsjahren im Gepäck im Banso-Baptist-Hospital in Kumbo (Nordwest-Kamerun) ankam, ahnte er noch nicht, was auf ihn zukommt. Anstatt sich zuerst näher mit den Klinikgegebenheiten vertraut und den Mitarbeitern bekannt zu machen, wurde der Magdeburger Spezialist gleich ins kalte Wasser geworfen.