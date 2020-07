In Magdeburg beginnt der dritte Prozesstag gegen den Halle-Attentäter. Die Volksstimme berichtet im Liveticker.

Magdeburg l Am Landgericht Magdeburg findet am Dienstag der dritte Verhandlungstag gegen Stephan B. statt.



Der Attentäter von Halle ist wegen zweifachen Mordes und 13 weiteren schweren Straftaten angeklagt. Unter anderem versuchte Stephan B. in eine Synagoge in Halle einzudringen und dort etliche Menschen zu erschießen. Er scheiterte allerdings an der Synagogen-Tür. Der Anschlag ereignete sich am 9. Oktober 2019 im Paulusviertel in Halle.



Die Volksstimme berichtet ab Dienstag (8 Uhr) an dieser Stelle im Liveticker vom aktuellen Prozesstag.