Ausbildung in Sachsen-Anhalt

Rund 11 000 Bewerber wurden

zum Ausbildungsjahr 2019/20 in den Agenturen für Arbeit registriert. Angeboten wurden rund 13 000 betriebliche und öffentliche Ausbildungsstellen.

Die durchschnittliche Ausbildungsvergütung über alle Ausbildungsjahre lag bei 758 Euro. 2018 waren es 704 Euro. Im Bundesschnitt erhielten die Azubis in den befragten Berufen im Schnitt 805 Euro.

Im aktuellen Ausbildungsjahr blieben 1035 Ausbildungsstellen unbesetzt. Lediglich 20 Prozent der Betriebe in Sachsen-Anhalt beteiligen sich an der Ausbildung. Am zufriedensten äußern sich Azubis in größeren Betrieben.