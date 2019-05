In Sachsen-Anhalt wurden zehn Schulen im Siegel dafür ausgezeichnet, dass sie den Schülern den Umgang mit dem Internet vorbildlich beibringen. Symbolfoto: dpa

Zehn Schulen in Sachsen-Anhalt fördern ihre Schüler vorbildlich im Umgang mit dem Internet - und wurden dafür nun ausgezeichnet.

Halle/Magdeburg (dpa/dt) l Sicher surfen, kritisch mit Online-Werbung umgehen und Fake-News erkennen: Zehn Schulen in Sachsen-Anhalt fördern ihre Schüler vorbildlich im Umgang mit dem Internet. Dafür haben sie das Siegel "Internet-ABC-Schule" erhalten, wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte. Minister Marco Tullner (CDU) und der Vorsitzende der Versammlung der Landesmedienanstalt Markus Kurze überreichten die Auszeichnungen demnach in Halle.

Die Auszeichnung haben folgende Schulen in Sachsen-Anhalt bekommen:

Grundschule Büschdorf

Evangelische Grundschule Halle

Grundschule Kröllwitz

Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Leuna

Grundschule Wippra

Grundschule „Am Mühlberg“ Landsberg/Hohenthurm

Erste Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt e. V.

Grundschule Hohenmölsen

Grundschule "Friedrich Ludwig Jahn" Dieskau

Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

Zunächst war die sogenannte Internet-ABC-Schule als Pilotprojekt in Zusammenarbeit von Bildungsministerium und Landesmedienanstalt gestartet. Tullner kündigte an, das Projekt solle auch an weiteren Schulen des Landes fortgeführt werden.