Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Helmstedt sind zwei Menschen verletzt worden.

Alleringersleben l Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagmorgen auf der A2 zwischen Magdeburg und Helmstedt gekommen. Gegen 2 Uhr war ein Audi in Richtung Helmstedt unterwegs. In Höhe der Ortschaft Alleringersleben (Landkreis Börde) krachte das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lastwagen.

Dabei wurde die komplette Beifahrerseite des Pkw aufgerissen. Zwei Personen, darunter eine Frau, wurden zum Teil schwer verletzt.