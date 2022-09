Drama um Säugling in Halle: Was die Mutter zu den Vorwürfen sagt

In einem Wohnblock in Halle-Neustadt wird ein Baby schwer verletzt und liegt nun auf der Intensivstation. Die Hintergründe sind noch immer rätselhaft. Nun hat sich die Mutter des Kindes geäußert.

Wurde hier ein Baby misshandelt? Kriminaltechniker suchten in der Wohnung der Eltern in Halle-Neustadt des schwer verletzten Säuglings nach Spuren.

Halle (Saale)/MZ - Unfall oder Straftat? In der westlichen Neustadt in Halle hat sich in einem Mehrfamilienhaus ein Drama ereignet. Wie die Polizei der MZ bestätigte, wurde ein erst zwei Monate alter Säugling schwer verletzt. Die Hintergründe sind noch immer unklar. Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier: