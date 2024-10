Im Dezember wechselt die Bahn traditionell ihren Fahrplan. Das ändert sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die Deutsche Bahn ihre Verbindungen an die Ostsee aus. (Archivfoto)

Leipzig. - Mit dem Fahrplanwechsel baut die Deutsche Bahn ihre Verbindungen an die Ostsee und in die Schweiz aus. So ist etwa von Berlin über Stendal eine zusätzliche Verbindung über Nacht nach Zürich geplant, wie die Bahn mitteilte. Damit reagiere man auf die große Nachfrage nach Sitzwagen bei der bereits bestehenden Nachtzugverbindung, hieß es. Der neue Fahrplan gilt ab 15. Dezember 2024.

Diese Änderungen soll es mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn außerdem geben:

ICE-Verbindung über Wittenberg an die Ostsee

Ab 8. März 2025 fährt ein ICE von Eisenach über Erfurt, Leipzig und Lutherstadt Wittenberg neu täglich über Berlin umsteigefrei weiter bis Waren (Müritz) und Rostock. Zudem startet ein ICE aus Berlin nach Halle und Erfurt montags bis freitags bereits in Stralsund (8.04 Uhr).

Züge zwischen Hamburg, Berlin, Dresden und Prag

Die schon eingesetzten neuen ComfortJet-Züge der Tschechischen Bahn kommen künftig auf weiteren Fahrten zwischen Hamburg, Berlin, Dresden, Bad Schandau und Prag zum Einsatz. Die neuen Züge haben 555 Sitzplätze und einen Speisewagen.

Frühverbindung von Nürnberg über Weißenfels nach Leipzig

Der Intercity zwischen Nürnberg, Erlangen, Bamberg, Lichtenfels, Saalfeld, Jena, Naumburg, Weißenfels und Leipzig soll zeitlich optimiert werden - mit einer neuen Frühverbindung von Nürnberg (6.20 Uhr). In der Gegenrichtung fährt künftig sonntags bis freitags auch abends ein IC.

Update für Chemnitz

Der IC Chemnitz–Berlin–Rostock–Warnemünde soll wieder täglich über Freiberg (Sachsen) und Dresden fahren. Für die Wochenenden im Kulturhauptstadtjahr ist den Angaben zufolge auch ein zusätzliches schnelles IC-Zugpaar morgens von Berlin nonstop nach Chemnitz und spätnachmittags retour geplant.

Verbesserungen am Wochenende in Thüringen

Freitag und Sonntag fährt über Eisenach, Gotha, Erfurt und Weimar nach zweijähriger Pause wieder ein zusätzliches Intercity-Zugpaar, zum Beispiel nach und von Köln, Dortmund, Paderborn und Kassel. Zusätzliche IC-Fahrten für Eisenach, Gotha und Erfurt erfolgen auch freitags von Stuttgart nach Leipzig sowie sonntags retour.

Fahrplanwechsel der Bahn: Ticketpreise steigen

Buchungsstart für den neuen Fahrplan mit allen Angeboten einschließlich der Reisen rund um die Weihnachtsfeiertage ist der 16. Oktober. Wer bis einschließlich 14. Dezember seine Reise bucht, fährt noch zu den alten Preisen.

Super Sparpreise und Sparpreise bleiben so günstig wie bisher und sind ab 17,99 bzw. 21,99 Euro buchbar

werden um durchschnittlich 5,9 Prozent erhöht Preise für Pendlerinnen und Pendler steigen durchschnittlich um 5,9 Prozent, weiterhin flexible Angebote mit dem 10/20-Fahrten-Ticket

steigen durchschnittlich um 5,9 Prozent, weiterhin flexible Angebote mit dem 10/20-Fahrten-Ticket Preise für Fahrradmitnahme innerhalb Deutschlands liegen neu zwischen 7,99 und 14,99 Euro

innerhalb Deutschlands liegen neu zwischen 7,99 und 14,99 Euro BahnCards 25 sowie BahnCards 50 bleiben preisstabil

sowie bleiben preisstabil BahnCards 100: Preise steigen um durchschnittlich 6,6 Prozent

Für das zur BahnCard 100 ausgegebene Deutschland-Ticket erhöhen sich die Kosten pro Monat um 9 Euro. Dieser Betrag wird in den neuen Preisen ebenfalls berücksichtigt.

Reguläre BahnCard 100: 7.999 Euro (1. Klasse), 4.899 Euro (2. Klasse)

7.999 Euro (1. Klasse), 4.899 Euro (2. Klasse) My BahnCard 100: 5.999 Euro (1. Klasse), 3.199 Euro (2. Klasse)

5.999 Euro (1. Klasse), 3.199 Euro (2. Klasse) Probe BahnCard 100: 2.599 Euro (1. Klasse), 1.459 Euro (2. Klasse)

Ab Mittwoch, den 16. Oktober 2024 werden viele Angebote bis zu zwölf Monate im Voraus buchbar sein. Dazu zählen die (Super) Sparpreise sowie die Flexpreise für Reisen innerhalb Deutschlands.