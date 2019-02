In Aschersleben wurden Müllcontainer auf die Bahngleise geschoben. Eine Regionalbahn kollidierte damit.

Aschersleben (dpa) l Unbekannte haben in Aschersleben einen Müllcontainer auf die Bahngleise geschoben und so den Zugverkehr gefährdet. Ein Regionalexpress aus Schönebeck sei auf dem Weg nach Halle mit der Tonne zusammengestoßen, teilte die Bundespolizei in Magdeburg am Montag mit.

Ein zweiter Müllcontainer habe unmittelbar neben dem Gleis gestanden. Den Angaben zufolge entfernte der Fahrer die Teile des zerstörten Behälters von den Schienen und setzte die Fahrt dann fort. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich bereits am Freitagabend ereignete.