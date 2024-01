Mit einem neuen Tarifangebot wollte die Deutsche Bahn die Lokführergewerkschaft GDL wieder an den Verhandlungstisch holen. Doch die Gewerkschaft ruft zum nächsten Streik auf. Viele Züge fallen ab dem 24. Januar aus.

Bahnstreik in Sachsen-Anhalt

Bei der Lokführergewerkschaft GDL stehen die Zeichen ab Mittwoch, dem 23. Januar, auf Streik. Auch in Sachsen-Anhalt werden viele Züge der DB ausfallen.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Beschäftigten der Deutschen Bahn zum nächsten Streik aufgerufen. Deswegen ist auch in Sachsen-Anhalt mit vielen Zugausfällen zu rechnen.

Neuer Bahnstreik: GDL bestreikt Deutsche Bahn ab Mittwoch

Der Streik der Lokführer werde im Personenverkehr am frühen Mittwochmorgen um 2 Uhr beginnen und bis Montag kommender Woche, 18 Uhr dauern, teilte die Gewerkschaft in der Nacht zu Montag mit. Die Gewerkschaftsmitglieder bei der für Güterverkehr zuständigen DB Cargo sind bereits ab Dienstag, 18 Uhr, zum Streik aufgerufen.

Für Pendlerinnen und Pendler stehen erneut schwierige Tage mit absehbar tausenden Zugausfällen bevor. Deswegen bereitet die Bahn einen Notfallplan vor.

Lokführergesellschaft lehnt Angebot der Bahn ab

Erst am Freitag hatte die Deutsche Bahn ein neues Tarifangebot vorgelegt, um die GDL wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Darin ist unter anderem auch eine Option zu einer Stunde weniger Arbeitszeit für Lokführer und Zugbegleiter ab dem 1. Januar 2026 enthalten. Für neue Verhandlungen reichte dies aber nicht aus.

"Mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn AG erneut gezeigt, dass sie ihren bisherige Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiter verfolgt - von Einigungswillen keine Spur", hieß es in der GDL-Mitteilung.

Die Bahn verteidigte am Montag ihr Angebot an die GDL. "Die DB setzt auf Kompromisse, die GDL verschärft maßlos den Konflikt", teilte ein Sprecher mit. Wer bei einem neuen Angebot noch nicht einmal an den Verhandlungstisch komme, der handle absolut unverantwortlich.

GDL-Streik: Das bietet die Bahn den Lokführern

Das am Freitag präsentierte Angebot der Bahn sieht 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten ab August und weitere fünf Prozent mehr ab April 2025 vor. Zudem ist die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie gleich nach einem möglichen Tarifabschluss vorgesehen. Die Laufzeit soll dem DB-Angebot zufolge bei 32 Monaten liegen.

Lokführern und Zugbegleitern bietet die Bahn darüber hinaus an, ab dem 1. Januar 2026 die Arbeitszeit bei gleichem Gehalt von 38 auf 37 Stunden zu reduzieren. Wer sich gegen die Absenkung entscheidet, bekommt gemäß dem Angebot stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld.

In Summe erhielten die Beschäftigten, die bei der aktuellen Arbeitszeit bleiben, mit dem Angebot brutto 13 Prozent mehr Geld als jetzt. Die GDL fordert 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei 12 Monaten Laufzeit.

GDL fordert weniger Arbeit bei gleichem Lohn

Viel wichtiger ist der Gewerkschaft den öffentlichen Aussagen zufolge aber eine Arbeitszeitreduzierung für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Forderung hält die Bahn in diesem Umfang für unerfüllbar, auch weil dann zu viel neues Personal gebraucht werde. Schon jetzt gibt es bei Lokführern und auch in anderen Bahn-Berufen einen Fachkräftemangel.

Der Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der GDL läuft seit Anfang November. Die GDL erklärte die Gespräche bereits nach der zweiten Verhandlungsrunde für gescheitert. Seit dem 24. November wurde nicht mehr verhandelt. Nach einer Urabstimmung unter den GDL-Mitgliedern sind auch unbefristete Streiks möglich.

Diese Privatstrecken sind vom GDL-Streik nicht betroffen

Außerhalb des Angebots der DB sind von Privaten betriebene Strecken vom Streik ausgenommen. Hier ist es möglich, die Privatbahnen als Alternative zu den DB-Zügen zu nutzen. Zum Beispiel fuhr die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH bei vorherigen Streiks auf der Strecke zwischen Magdeburg und Burg. Es wurden auch Magdeburg-Herrenkrug, Biederitz, Gerwisch und Möser angefahren.



Um die Privatbahnen zu nutzen, lohnt es sich frühzeitig, die Webseiten und Apps der Privatbahnen zu lesen.

Trotz GDL-Streik - Diese Züge im LSA fahren

Trotz des Streiks der DB-Lokführer werden die Privatunternehmen trotzdem fahren. Hierzu zählen:

Auch Tourismusbahnen, die außerhalb der Saison fahren, sind nicht vom GDL-Streik betroffen. Sie können nur passiv bestreikt werden, wenn die Fahrdienstleiter der Lokführergewerkschaft die Arbeit niederlegen. Betroffen wären dann:

Weitere Alternativen für Pendler und Reisende

Mit dem Deutschlandticket stehen den Fahrgästen und Reisenden ohnehin eine Menge Möglichkeiten zum Umsteigen zur Verfügung. Hierbei kann man viele bestreikte Strecken umfahren oder auf die Privatanbieter ausweichen.

Darüber hinaus lohnt es sich, auf Anbieter wie PlusBus, TaktBus und Flixbus umzusteigen. Da das Deutschlandticket allerdings nicht für Flixbusse gilt, muss hier ein extra Ticket gekauft werden. Das Unternehmen Flixbus fährt in Sachsen-Anhalt die Städte Halle, Sangerhausen, Weißenfels, Zeitz und Magdeburg an.

Auch hier gilt es für Reisende, sich frühzeitig über die Busverbindungen via App oder Homepage zu informieren.

Erstattungen bei Verspätungen und Ausfällen durch den GDL-Streik

Fahrgäste, die durch den Streik nicht rechtzeitig an das Ziel kommen oder ihr Ticket verfällt, können sich auf der Webseite der DB über ihre Rechte informieren.

Bei einer Stunde Verspätung gibt es von der Bahn 1,50 Euro zurück. Allerdings werden Entschädigungen bei der DB erst ab einer Summe von vier Euro ausgezahlt. Deswegen lohnt es sich, die Bahntickets zu den Verspätungen zu sammeln und danach als Gesamtpaket einzureichen.

Frühbucher-Tickets oder andere Einzelfahrscheine können laut Bahn zu einem anderen Zeitpunkt genutzt werden. Man sollte auch den Infoschalter der DB beim nächsten großen Bahnhof anzusteuern, um sich persönlich zu informieren.

Alternative Strecken können mit den DB-Tickets auch genutzt werden, wenn das Ziel das gleiche bleibt. Da die ursprüngliche DB-Zugverbindung durch die Streiks ausfällt, ist das Ausweichen erlaubt.