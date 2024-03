Was wie eine Szene aus einem Kinodrama klingt, passiert momentan wirklich: Ein 2,6 Tonnen schwerer Batterieblock der Raumstation ISS rast aktuell auf die Erde zu. Wo er abstürzen soll.

Gefahr in mehreren Städten

Foto: Roscosmos State Space Corporation via AP/dpa

Ein 2,6 Tonnen schwerer Batterieblock der Internationalen Raumstation ISS soll am Freitag über der Erde abstürzen.

Magdeburg. Vor rund drei Jahren warf die Internationale Raumstation ISS Weltraumschrott ab. Nach Angaben der NASA sollte ein Batterieblock die Erde bis zu viermal umrunden und dann in der Atmosphäre verglühen. Nun steht der erneute Eintritt in die Atmosphäre bevor.

Am Freitag soll der Batterieblock auf die Erde treffen, wie das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz laut "Bild" mitteilte. Bei dem Objekt handele es sich um eine Plattform mit Batteriepaketen, die bereits am 21. März 2021 von der Internationalen Raumstation ISS abgeworfen wurde. " Das Objekt hat insgesamt eine Größe von 4x2x1,5 Meter und eine Masse von 2.600 kg", so das Ministerium weiter.

Einschlag des ISS-Batterieblocks in Deutschland gilt als "unwahrscheinlich"

Wie die "Bild" berichtet, wird erwartet, dass der Batterieblock in Hunderte Fragmente zerfällt. Diese Teile könnten im Einzelfall aber immer noch mehrere Kilogramm schwer sein. Bisher sei jedoch unklar, wo genau die Fragmente ankommen werden.

Sicher ist nur: Vor dem Eintritt in die Erdatmosphäre überfliegen die Teile mehrmals Deutschland. Eine Gefährdung hierzulande wird auf Nachfrage der Tagesschau durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) als "unwahrscheinlich", laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sogar als "sehr unwahrscheinlich" eingestuft.

Aktuelle Berechnungen des DLR weisen sogar darauf hin, dass das Objekt über dem Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintreten wird. Diese Einschätzung könne sich aber noch ändern.

ISS-Batterieblock könnte bis zu 35 Kilometer breiten Korridor betreffen

Laut Berechnungen der "Bild" könne der Batterieblock aber auch über Deutschland abstürzen. Dann wäre ein bis zu 35 Kilometer breiter Korridor betroffen. Dieser erstrecke sich vom Ruhrgebiet quer durchs Land bis nach Cottbus und könne dadurch auch den Süden von Sachsen-Anhalt treffen.

Sollten sich Hinweise auf einen Einschlag in Deutschland verdichten, würden die Krisenreaktionsmechanismen von Bund und Ländern genutzt, um auf eine mögliche Gefährdung zu reagieren, so das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz weiter. Das Objekt werde "eng überwacht".