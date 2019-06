Die Bundesstraße 189 wird zum Teil gesperrt und Autofahrer müssen sich in der Altmark auf Verkehrsbehinderungen und Umleitungen einstellen.

Osterburg/Seehausen (dpa) l In der Altmark wird die B 189 zwischen Osterburg und Seehausen auf rund viereinhalb Kilometern Länge erneuert. Die ersten Vorbereitungen beginnen am Dienstag, wie das Verkehrsministerium in Magdeburg mitteilte. Rund 1,3 Millionen Euro würden investiert, um vom 1. Juli an den Straßenbelag zu erneuern.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September. Bis dahin müssen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer mit der halbseitigen Sperrung der B 189 rechnen. Der Verkehr wird den Angaben zufolge per Ampel wechselseitig an der jeweiligen Baustelle vorbeigeführt. Zwei Anbindungen an Kreisstraßen nach Polkern und Behrend seien gesperrt, Alternativrouten würden ausgeschildert.