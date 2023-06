Das Freihandelsabkommen mit südamerikanischen Mercosur-Staaten könnte bald gültig werden. Bauern in Sachsen-Anhalt fürchten deshalb um ihre Existenz.

Bauern in Sachsen-Anhalt laufen Sturm gegen Mercosur-Abkommen

Gegen das Mercosur-Abkommen regt sich viel Widerstand, weil in Südamerika geringe Produktionsstandards gelten.

Magdeburg - Unter den Bauern in Sachsen-Anhalt regt sich Widerstand gegen das Mercosur-Handelabkommen zwischen der Europäischen Union und mehreren südamerikanischen Staaten. Die Landwirte fürchten, dass in Deutschland hergestellte Produkte gegen die Konkurrenz aus Südamerika keine Chance haben könnten. Wird das Abkommen ratifiziert, könnten lateinamerikanische Agrarprodukte zollfrei in die EU gelangen.