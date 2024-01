Landwirte aus Sachsen-Anhalt sind in der Nacht mit rund 400 Traktoren auf der Autobahn 2 zur geplanten Großdemonstration nach Berlin gefahren. Mehr dazu auch im Video.

Demonstration am Montag

Ein Traktor fährt vor der angekündigten Großdemonstration des Deutschen Bauernverbandes am Brandenburger Tor auf der Straße des 17. Juni.

Magdeburg - Landwirte aus Sachsen-Anhalt sind in der Nacht mit rund 400 Traktoren auf der Autobahn 2 zur geplanten Großdemonstration nach Berlin gefahren.

Lesen Sie auch: Mit Stullen nach Berlin: Bauern aus dem Jerichower Land starten Konvoi über die Autobahn 2

Video: Rund 400 Bauern aus dem Jerichower Land treffen sich mit Fahrzeugen zum Großprotest am Brandenburger Tor in Berlin (Kamera: Marco Papritz, Schnitt: Christian Kadlubietz )

Die Fahrzeuge waren auf dem rechten Seitenstreifen unterwegs, wie die Polizei Magdeburg am Montagmorgen mitteilte. Es kam demnach zu keinen größeren Verkehrseinschränkungen.

Lesen Sie auch: Blockierte Straßen rund um Salzwedel: Mal Versammlung, mal Nötigung

Am Montag wollen tausende Landwirte aus Deutschland am Brandenburger Tor in Berlin gegen geplante Subventionskürzungen demonstrieren.

Bauern protestieren am Montag auch in Sachsen-Anhalt

Auch in Sachsen-Anhalt waren am Montag weitere Protestaktionen geplant. Im Altmarkkreis Salzwedel ist bis zum Abend (18 Uhr) ein Traktorkorso angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Zwischen 20 und 100 Teilnehmern seien den ganzen Tag über angemeldet.

Lesen Sie auch: Kreis Stendal verbietet weitere Proteste auf Elbbrücke Tangermünde

Unter anderem auf der B190 und B71 könne es zu Einschränkungen kommen. In Magdeburg waren am Montagvormittag ebenfalls mehrere Traktoren unterwegs und fuhren hupend durch die Innenstadt zum Landtag.