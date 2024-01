Die ab dem 8. Januar geplanten geplanten Bauernproteste führen zu Verstimmungen in der Deutschlandkoalition in Sachsen-Anhalt. Die SPD ärgert sich über Agrarminister Schulze von der CDU. Die FDP lehnt Blockadeaktionen ab.

Bauernproteste: SPD in Sachsen-Anhalt wirft CDU-Agrarminister Schulze Spiel mit dem Feuer vor

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Andreas Schmidt, Landesvorsitzender der SPD in Sachsen-Anhalt, attackierte in einer am Freitag veröffentlichten Pressemiteilung Minister Schulze. Dieser hatte zuvor den Kompromissvorschlag der Bundesregierung für Landwirte kritisiert.