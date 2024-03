In dieser Woche könnte die endgültige Entscheidung über den Agrardiesel fallen. Landwirte in Sachsen-Anhalt haben Sorge, ob sich Ihre Demonstrationen wirklich gelohnt haben.

Havelberg/Wulferstedt. - Es gibt Tage, an denen wachsen die Zweifel. Im Falle von Frerk Arfsten (34) und Martin Dippe (38) die Zweifel daran, ob die Bauernschaft gut zweieinhalb Monate nach Beginn der Proteste gegen die Kürzungen der Bundesregierung noch immer zusammensteht. Und in letzter Konsequenz, ob sich das Ganze überhaupt gelohnt hat. Denn am Samstagvormittag lief eine Meldung über die einschlägigen Kanäle, wonach der Deutsche Bauernverband (DBV) – der größte Interessenverband von Landwirten in Deutschland – bereit sei, die Abschaffung der Rückvergütung beim Agrardiesel unter gewissen Umständen zu akzeptieren.