Bernburg. - Der Weihnachtsmarkt in Bernburg, der auch „Heele-Christ-Markt“ genannt wird, beginnt am 21. November. Auf die Besucher warten zahlreiche Buden, in denen weihnachtliche Geschenke, Glühwein oder leckere Speisen verkauft werden.

Wann findet der „Heele-Christ-Markt“ in Bernburg statt?

Eröffnung: 22. November 2024 um 18 Uhr

Ende: 22. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten des „Heele-Christ-Markt“

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr

Freitag bis Samstag: 11 bis 21 Uhr

geschlossen am 24. November 2024

Wo findet der Bernburger „Heele-Christ-Markt“ statt?

Die festlich geschmückten Buden des Weihnachtsmarkts befinden sich auf dem Karlsplatz in der Innenstadt von Bernburg. Die Anschrift lautet: Karlsplatz, 06406 Bernburg (Saale).

Parkmöglichkeiten rund um den Weihnachtsmarkt in Bernburg

Direkt am Karlsplatz in Bernurg befinden sich zwei Parkplätze, auf denen Besucher des Weihnachtsmarkts ihr Auto abstellen können. Die Tiefgarage direkt am Karlsplatz bietet sich ebenso für Besucher mit Auto an.

„Heele-Christ-Markt“: Programm und Angebote

Am Freitag, dem 22. November 2024, wird der Weihnachtsmarkt mit dem Einzug des „Heele Christ“, seines Gefolges und der Bernburger Rosenkönigin offiziell eröffnet. Der Einzug wird musikalisch vom „Spielmannszug Bernburg 1902 e. V.“ begleitet. Anschließend werden die Besucher begrüßt.

Neben zahlreichen festlich geschmückten Buden hat der „Heele-Christ-Markt“ in Bernburg einiges an Programm zu bieten. Das musikalische Angebot reicht von irischer, schottischer und russischer Musik über den Bernburger Karnevalsclub bis hin zu Manuel Richter und "Die Tagelöhner".

Am Sonntag, dem 1. Dezember, startet 18 Uhr das Programm des Bernburger Karnevalsclubs auf der Weihnachtsmarktbühne. Die Mitglieder haben ein winterliches Showprogramm vorbereitet. Mit dabei ist die Staßfurter Band "F.misd", die Irish Folk zu Gehör bringt.

Weitere Weihnachtsmärkte in der Region Bernburg

In diesem Jahr findet am Sonnabend, dem 30. November 2024, zum 15. Mal „Advent im Höfchen“ in der alten Bäckerei in Gramsdorf statt. Los geht es um 14 Uhr, das Ende ist für 21 Uhr vorgesehen. Gemeinsam mit den Gästen soll die Vorweihnachtszeit besinnlich einläutet werden. Die Besucher können sich auf den weihnachtlichen Charme der alten Bäckerei, die zauberhaften Dekorationen und schmackhafte Leckereien freuen. Es gibt wieder zahlreiche Überraschungen für Groß und Klein.

Glühwein, Bratwurst und Weihnachtsgebäck gibt es auch zum Adventsmarkt im Pfarrgarten in Könnern am Wochenende vom 30. November bis 1. Dezember. Am Sonntag findet um 14 Uhr ein musikalischer Gottesdienst in der Kirche statt. Die Besucher erwartet ein kulturelles Programm und Stände mit weihnachtlichen Genüssen. Für Kinder gibt es kreative Basteleien, und auch der Weihnachtsmann schaut vorbei. Geöffnet: Samstag von 14 bis 19 Uhr und Sonntag von 15 bis 18 Uhr.

Die Stadt Nienburg lädt alle Einwohner und ihre Gäste am Samstag, 30. November, zum Weihnachtsmarkt auf dem Nienburger Marktplatz ein. Von 14 bis 20 Uhr werden an zahlreichen Ständen weihnachtliche Geschenkideen und Leckereien angeboten. Alle sind eingeladen, sich auf die beginnende Adventszeit einzustimmen.

Weihnachts-Shopping auch am Sonntag

Anlässlich des „Heele-Christ-Markts“ wird es auch verkaufsoffene Sonntage geben. Am 3. und 17. Dezember 2023 haben die Geschäfte in Bernburg geöffnet.