Sachsen-Anhalt (ds) l Diese Statistik wird manche Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt freuen, andere werden sich ärgern. Das Statistische Landesamt mit Sitz in Halle hat Zahlen zur durchschnittlichen Jahresarbeitszeit im Land veröffentlicht. Dabei gibt es deutliche Unterschiede beim Arbeitsvolumen in den einzelnen Landkreisen. "Verlierer" sind dabei die Arbeitnehmer im Jerichower Land: Sie waren im Schnitt 1472 Stunden bei der Arbeit (Datenbasis aus 2018). Dahinter folgen der Saalekreis (1470) und die Börde (1467). In den beiden großen Städten des Landes gab es für einige Einwohner wohl etwas mehr Freizeit. Durchschnittliche 1417 Stunden wurden für Halle ermittelt, in Magdeburg betrug die sogenannte Pro-Kopf-Arbeitszeit 1433 Stunden. Der Landesschnitt liegt übrigens bei 1450 Stunden und hat sich im Vergleich zu 2017 um drei Stunden gesenkt. Damit liegt das Land aber immer noch weit über dem Bundesschnitt von 1390 Stunden. Ingesamt leisteten Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt im Jahr 2018 rund 1.458,9 Millionen Arbeitsstunden. Das Statistische Landesamt begründet die Unterschiede in den Kreisen unter anderem so: "Die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit ist dort höher, wo Minijobs und Teilzeitbeschäftigung eine eher untergeordnete Rolle spielen." Die Zahlen für alle Landkreise gibt es hier.

