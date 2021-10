Berufsschule evakuiert - Polizei: Androhung von Straftaten

Halle - Eine berufsbildende Schule in der Innenstadt von Halle ist nach einer Androhung von Straftaten evakuiert worden. Es kam nach Angaben der Polizei zu keinen Personen- oder Sachschäden. Die etwa 400 Schülerinnen und Schüler an zwei Standorten der Schule seien am Montagmorgen nach Hause geschickt worden, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Es gebe keine konkreten Hinweise, dass unmittelbar Personen gefährdet seien, sagte er.

Zur Art der Drohung gab die Polizei mit Verweis auf mögliches Täterwissen zunächst keine Auskunft. Den Angaben zufolge sind keine Schüsse gefallen. Auch die Art und Weise, wie die Drohung einging, wird laut Polizei noch ermittelt. Der Sprecher sagte weiter, die Gebäude würden durchsucht. Dabei würden auch Spürhunde eingesetzt. Für besorgte Eltern wurde ein Bürgertelefon eingerichtet.