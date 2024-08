Halle (Saale). - Welche Eisdiele in Halle ist die beste? Diese Frage haben wir unseren Leserinnen und Leser gestellt. Rund 900 Einsendungen mit mehr als 40 Vorschlägen haben uns erreicht. Die zehn meistgenannten Eisdielen sind ins Finale gekommen.

Mit 34,6 Prozent der rund 5.400 im Finale abgegebenen Stimmen liegt die "Eisdiele Schmidt" (Freiimfelder Str. 21) auf dem ersten Platz. Der "Eisfvchs" (Geiststr. 4) landet mit 26,8 Prozent der Stimmen auf Platz zwei, die Eisdiele "Iced Up" (Große Steinstr. 33) mit 11,6 Prozent auf Platz drei.

Das sind die zehn beliebtesten Eisdielen in Halle:

1. Platz: Eisdiele Schmidt , 34,6 Prozent

, 34,6 Prozent 2. Platz: Eisfvchs , 26,8 Prozent

, 26,8 Prozent 3. Platz: Iced Up , 11,6 Prozent

, 11,6 Prozent 4. Platz: Eis Dealer , 8,9 Prozent

, 8,9 Prozent 5. Platz: Fresco Gelato , 5,3 Prozent

, 5,3 Prozent 6. Platz: Die Eisbar , 4,3 Prozent

, 4,3 Prozent 7. Platz: Vanilla der Eisladen , 3,4 Prozent

, 3,4 Prozent 8. Platz: Eisdiele am Zoo , 2,2 Prozent

, 2,2 Prozent 9. Platz: Eisburg , 1,8 Prozent

, 1,8 Prozent 10. Platz: Eiscafé am Tulpenbrunnen, 1,4 Prozent

Platz 1: Eisdiele Schmidt

Die Eisdiele Schmidt in Halle gibt es seit 72 Jahren. Foto: Eisdiele Schmidt

Die Eisdiele Schmidt in der Freiimfelder Straße ist ein 1952 gegründeter Familienbetrieb, geführt von Thomas Schmidt in dritter Generation. "Für uns ist es etwas ganz Besonderes, dass die vierte Generation – die 24 Jahre alten Zwillinge Johannes und Martin – bereits fleißig im Geschäft tätig ist", teilt Schmidt auf Anfrage mit.

Die beliebtesten Eissorten seien die Klassiker Schokolade, Vanille und Erdbeere. Aber auch Málaga und griechischer Joghurt mit Walnüssen und Honig kämen bei den Kunden sehr gut an, sagt der Eisdielen-Inhaber.

Die Eisdiele Schmidt hat jeden Tag 20 Eissorten im Angebot. Eine Kugel kostet 1,10 Euro – egal welche Sorte.

Platz 2: Eisfvchs

In der Eisdiele Eisfvchs in Halle können die Kunden jeden Tag aus 16 Sorten wählen. Foto: Eisfvchs

Gerade einmal 27 Jahre alt ist der Inhaber der Eisdiele "Eisfvchs", Toni Milleck. Die Filiale in der Geiststraße in Halle gibt es seit 2021. "Eis stellen wir aber schon seit 2016 her, vor der Eröffnung unseres Ladens haben wir es an Restaurants und Eisdielen in der Region geliefert", sagt Milleck.

Seine Kunden können jeden Tag aus 16 Sorten wählen, insgesamt hat der Eismacher 100 Sorten im Sortiment. Neben Vanille, Schokolade und Erdbeere seien Mango, Zitrone, Haselnuss und Stracciatella sehr beliebt.

Ebenfalls oft bestellt würden die Sorten Ananas-Salbei, weiße Schokolade mit Granatapfel und Pistazie sowie "Fuchsteufelswild" – Blutorangeneis mit Kurkuma und Chili. Für solche Spezialsorten zahlt man pro Kugel 2,20 Euro, für normale Sorten wie Haselnuss oder Vanille 1,80 Euro. "80 Prozent unserer Eissorten kosten 1,80 Euro pro Kugel", sagt Milleck.

Platz 3: Iced Up

Im April 2023 haben Christopher Adam und Susan Pliczka die Eisdiele "Iced Up" eröffnet. Foto: Steffen Schellhorn

Im April 2023 hat Christopher Adam zusammen mit seiner Partnerin Susan Pliczka die Eisdiele "Iced Up" in der Großen Steinstraße in Halle eröffnet.

Anders als die erst- und zweitplatzierten Eisdielen stellen Adam und Pliczka die Eiscreme nicht selbst her. "Wir bestellen bei einem regionalen und zwei auswärtigen Eisherstellern", sagt der 36 Jahre alte Adam.

Zu den beliebtesten Eissorten gehörten "Omas Teigschüssel", Zartbitter, Mojito (alkoholfrei), Aperol Spritz (mit Alkohol) und schwarze Johannisbeere. "Omas Teigschüssel schmeckt so, als ob man eine Kuchenschüssel auslöffelt: teigig, buttrig, zuckrig", sagt Adam.

Die Kunden können pro Tag aus mindestens 18 Sorten wählen. Klassiker wie Vanille und Schokolade biete Adam täglich an, die anderen Sorten wechselten von Tag zu Tag. Für Sorten wie "Omas Teigschüssel" oder schwarze Johannisbeere zahlt man 1,50 Euro pro Kugel, für Spezialsorten (dazu zählen zum Beispiel Aperol Spritz und Mojito) 1,70 Euro.

Auch Hunde kommen bei der Eisdiele "Iced Up" auf ihre Kosten. Adam und seine Freundin haben mehrere Sorten Hundeeis im Sortiment, etwa mit Lachs- oder Hühnchengeschmack. Das Hundeeis ist laktosefrei und kostet pro Becher 3,50 Euro.