Am Landgericht Magdeburg hat der Prozess gegen einen Moldauer begonnen, der 2013 mehr als 16,2 Millionen unversteuerte Zigaretten aufgekauft und verkauft haben soll.

Magdeburg - Großen Spielraum, seinen ebenso lukrativen wie kriminellen Schwarzhandel mit 16.240.200 Zigaretten abzustreiten, hat der Angeklagte nicht. Zu akribisch hat der Moldauer, der in Magdeburg lebt, akribisch die eigenen und die Transaktionen seines Freundes in einem kleinen Notizbuch festgehalten: Bezahlung von Zigaretten ohne Steuerbanderolen und unverzollt und Weiterverkauf an Abnehmer. Daten und Summen, die es dem Gericht selbst nach zehnjähriger (!) Ermittlung nicht schwer machen werden, ein Urteil zu sprechen.