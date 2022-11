Zuhause statt in der Schule: An diesen Schulen in Sachsen-Anhalt wird Hybridunterricht getestet

Halle/MZ - Ab Februar 2023 soll es erstmalig in Sachsen-Anhalt Hybridunterricht für viele Berufsschulen geben, das bestätigte Elmer Emig, Sprecher des Bildungsministeriums, auf Anfrage der MZ. „Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Modellprojekt“, so Emig. Bei diesem sollen Schüler nicht nur regulär im Klassenzimmer unterrichtet werden, sondern phasenweise auch zu Hause vor dem Laptop lernen. „Das heißt, entweder sind alle Schüler im Präsenzunterricht oder alle im Fernunterricht“, so der Ministeriumssprecher. Das Modell soll Azubis die teils langen Fahrtwege zu ihrer Berufsschule oder zum Ausbildungsbetrieb verkürzen, so Emig.