Eigentlich sollte bisher die Beschäftigung am 31. Juli 2023 enden. Eigentlich, denn das Land Sachsen-Anhalt will Lehrkräfte aus der Ukraine nun deutlich länger beschäftigen. Was es damit auf sich hat.

192 ukrainische Lehrkräfte arbeiten zurzeit in den Schulklassen in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - 5.770 Schüler aus der kriegsgebeutelten Ukraine werden derzeitig an den Schulen in Sachsen-Anhalt unterrichtet. "Bisher wurden zusätzlich 192 ukrainische Lehrkräfte und 63 Lehrkräfte für den Bereich Deutsch als Zielsprache eingestellt und bedarfsorientiert an den Schulen eingesetzt", heißt es vom Ministerium für Bildung des Landes dazu. Die im Sommer auslaufenden Verträge der 192 ukrainischen Lehrkräfte sollen verlängert werden. Diese arbeiten bisher an den Schulen in sogenannten Ankunfsklassen.