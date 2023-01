Bildungspolitik Warum die CDU in Sachsen-Anhalt den Zugang ins Gymnasium erschweren will

Die CDU-Landtagsfraktion strebt Änderungen in der Bildungspolitik an. So dringt die Union darauf, wieder eine verbindliche Schullaufbahn-Empfehlung einzuführen. Wie sind die Erfolgsaussichten?