Das AfD-Bürgerbüro in Bitterfeld ist angegriffen worden. Die AfD meint, Schuldige dafür erkannt zu haben.

In der Nacht zum 28. Juli kam es zu einem Anschlag auf das AfD-Büro in Bitterfeld.

Magdeburg/Bitterfeld - Die AfD teilte mit, dass das Bürgerbüro in Bitterfeld in der Nacht zum 28. Juli angegriffen worden sei. Die Schaufensterscheibe wies mehrere Einschläge auf. In dem Büro befinden sich sowohl die Geschäftsstellen der Kreistagsfraktion, des Kreisverbandes als auch die Wahlkreisbüros des Bundestagsabgeordneten Kay-Uwe Ziegler und des Landtagsabgeordneten Daniel Roi.