19-Jähriger steht zu nah am Bahnsteig in Groß Ammersleben: Zug muss Schnellbremsung durchführen

Weil eine Person gefährlich nah an einer Bahnschranke stand, musste der Fahrer einer Regionalbahn am Bahnhof Groß Ammensleben eine Schnellbremsung einleiten. Personen kamen nicht zu Schaden, der Vorfall hatte jedoch Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Groß Ammersleben (vs). Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen erkannte der Bahnfahrer kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Groß Ammersleben, dass eine Person gefährlich nah an der Bahnsteigkante stand. Der Zugführer legte deshalb eine Schnellbremsung ein. Die Notfallleitstelle der Bahn informierte daraufhin die Polizei. Eine Streife machte sich auf den Weg in Richtung Bahnhof, doch die besagte Person war dort nicht mehr anzutreffen. Auch der Zug hatte seine Fahrt fortgesetzt.

Im Laufe des Tages konnten die Beamten die Person dennoch ausfindig machen. Laut Polizei handelte es sich um einen 19-jährigen Mann. Sein gefährlich naher Aufenthalt an der Bahnsteigkante und die damit unverzichtbare Einleitung der Schnellbremsung hatte zur Folge, dass vier Züge Verspätung hatten. Der Mann erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen der Vornahme einer Betriebsstörung und eine ausführliche Belehrung über die Gefahren am Gleisbereich.

Die Polizei warnt davor, die Abstände zu Bahnsteigen- und Gleisen zu gering zu halten. Oft wird die tatsächliche Entfernung von herannahenden Zügen falsch eingeschätzt.