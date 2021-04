22-Jähriger schlägt in Magdeburg Scheibe einer Straßenbahn-Haltestelle ein

Am Hasselbachplatz soll ein betrunkener 22-Jähriger eine Scheibe an einer Straßenbahn-Haltestelle eingeschlagen haben. Anschließend hat sich der Mann gegen die Polizei zur Wehr gesetzt.

Zeugen beobachteten am Freitagnachmittag, wie der Mann am Hasselbachplatz auf die Scheibe einschlug, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er sei in eine Straßenbahn eingestiegen, wo ihn Beamte wenig später zum Aussteigen aufforderten.

Er habe sich geweigert und einem der Beamten gegen die Schutzkleidung geschlagen. Der alkoholisierte Mann sei gefesselt aus der Bahn gebracht worden. Nun müsse sich der 22-Jährige wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.