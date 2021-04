30 Randalierer am Olvenstedter Platz in Magdeburg 

Am Olvenstedter Platz haben etwa 30 vermummte randaliert. Dabei benutzten die Personen auch Pyrotechnik.

Magdeburg (vs). Am Olvenstedter Platz kam die Polizei am Samstag gegen 22 Uhr zum Einsatz, da dort mehrere Personen randalierten. Durch Zeugen wurde der Polizei bekannt, dass eine Gruppe von etwa 30 vermummten Personen im Bereich des Olvenstedter Platzes randalieren soll.

Dabei wurden auch Pyrotechnik gezündet und Baustellenschilder umgeworfen. Als die Beamten vor Ort eintrafen löste sich die Personengruppe auf und flüchtete in unterschiedliche Richtungen.

In der Nähe konnten acht Personen gestellt werden. Inwiefern die Personen an den Tathandlungen beteiligt waren, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Hierzu wurden mehrere Verfahren, auch wegen Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung, eingeleitet.