34-Jähriger klaut in Magdeburger Supermarkt - Polizei findet Messer und Reizgas bei ihm

Ein 34-Jähriger kaufte in einem Supermarkt im Magdeburger Stadtteil Leipziger Straße ein, er verließ den Markt jedoch ohne vorher bezahlt zu haben. Zeugen konnten den Mann festhalten - die Polizei fand dann Waffen bei ihm.

Magdeburg (vs). Der 34-jährige Magdeburger soll gegen 17 Uhr in dem Supermarkt in der Leipziger Straße zugegen gewesen sein. Als der Mann alle Einkäufe erledigt hatte, verließ er den Laden ohne vorher bezahlt zu haben.

Beim Verlassen des Marktes stellte sich eine Frau vor den Dieb und wollte ihn am Weitergehen hindern. Der 34-Jährige stieß die Frau jedoch beiseite. Durch zwei Fußgänger, die sich in der Nähe des Supermarktes aufhielten, konnte der Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die Beamten stellten die Produkte aus dem Einkaufsmarkt sicher. Der Warenwert wurde im unteren zweistelligen Bereich beziffert. Die Polisten fanden beim 34-Jährigen des Weiteren ein Cutter-Messer sowie Reizgasspray vor.