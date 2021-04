62-jähriger Magdeburger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Magdeburg (vs). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 62-jährige Magdeburger am Mittwoch gegen 13 Uhr mit einem Motorroller die Ottersleber Chaussee in Richtung Salbker Chaussee.

Beim Bremsen an einer Lichtzeichenanlage rutschte der Rollerfahrer auf der feuchten Fahrbahn und stürzte, so berichtete das Polizeirevier Magdeburg am Donnerstag.

Hierdurch erlitt der 62-jährige Magdeburger Verletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht, hieß es dazu weiter.