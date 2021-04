Auto brennt nach Unfall in Genthin-Süd

Genthin. Ein Auto brannte in der Nacht zu Sonntag in der Genthiner Zeppelinstraße. Polizei und Feuerwehr waren in den frühen Morgenstunden im Einsatz. Der 18-jähriger Fahrer des Unfallfahrzeugs, war kurz nach Mitternacht in Richtung Baumschulenweg unterwegs gewesen, als er auf regennasser Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er geriet ins Schleudern, stieß gegen ein geparktes Auto.

„Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der VW mehrere Meter über die Straße auf den angrenzenden Grünstreifen gestoßen wurde“, berichtet Michael Voth von der Genthiner Feuerwehr. Danach krachte das Auto an eine Straßenlaterne, wo es zum Stehen kam. Nach dem Aufprall fing das Fahrzeug Feuer.

Der Fahrer und ein 15-jähriger und eine 18-jährige Beifahrerin konnten sich aus dem Auto verletzt befreien. Alle drei kamen mit Rettungsfahrzeugen in verschiedene Krankenhäuser. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz.

Durch die Polizei, konnte das Feuer im Motorraum mithilfe eines Feuerlöschers eingedämmt werden. „Die Feuerwehr übernahm die Restlöschung und die Kontrolle mit der Wärmebildkamera“, so Michael Voth. Im Anschluss sei die stark beschädigte Laterne spannungsfrei geschaltet und gesichert worden.

Nach einer Stunde war der Einsatz für die 14 Einsatzkräfte der Genthiner Wehr beendet, diese war mit drei Fahrzeugen ausgerückt. Für den 18-jährigen Unfallverursacher, hat der Abend noch weitere Folgen. Bei ihm wurde von der Polizei ein Atemalkoholwert von 0,46 Promille gemessen. Außerdem hatte er keinen Führerschein und muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.