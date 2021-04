Fahrraddiebe in Magdeburg erwischt

Am Montag sind drei Männer bei einem Fahrraddiebstahl in Sudenburg erwischt worden.

Magdeburg. Zu später Stunde sind am Montag drei Männer in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg-Sudenburg bei einem Fahrrad-Diebstahl erwischt worden.

Einem Zeugen fielen drei Männer gegen 23.45 Uhr auf, welche sich in der Klausenerstraße gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft haben sollen. Als die drei Tatverdächtigen den Zeugen bemerkten, sollen sie das Fahrrad im Hausflur stehen gelassen haben und geflüchtet sein, teilte die Polizei mit.

Die Polizei konnten die Männer in der Nähe festgestellen. Im Hinterhof des Hauses fanden die Polizisten ein gewaltsam geöffnetes Fahrradschloss. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Sie werden noch ausgewertet. Bei einem der drei Tatverdächtigen fanden die Beamten Kleinstmengen von Betäubungsmitteln und beschlagnahmten diese.

Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.