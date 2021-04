Flammen schlagen aus Motorraum eines Transporters in Magdeburg

Ein Firmen-Transporter stand am Donnerstagmorgen in Flammen.

Magdeburg (vs). Am Donnerstag um 6.55 Uhr wurde die Magdeburger Feuerwehr auf den Werder gerufen. Bei Eintreffen der Kameraden stand ein Firmen-Transporter im Bereich des Motorraumes in Vollbrand, wie die Berufsfeuerwehr am Morgen mitteilte.

Der Fahrer hatte während der Fahrt eine Rauchentwicklung bemerkt und das Fahrzeug abgestellt.

Die Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand und streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Die Polizei nahm Absperrmaßnahmen an der Einsatzstelle vor, hieß es dazu weiter.