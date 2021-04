Kinder werfen Steine auf Straßenbahn in Magdeburg

Magdeburg (vs). Der Polizei wurde mitgeteilt, dass es am Mittwoch zwischen 13.05 und 13.20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Straßenbahn gekommen sein soll. Eine Zeugin meldete dem Straßenbahnfahrer, dass zwei Kinder die Bahn mit Steinen beworfen haben sollen, als die Linie 6 die Haltestelle Schmeilstraße in Richtung Diesdorf passierte, teilte die Polizei mit.

Bei der Kontrolle durch den Fahrer wurde eine gesprungene Scheibe festgestellt. Ein weiterer Straßenbahnfahrer meldete ebenfalls eine Sachbeschädigung an einer Scheibe. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen wird durch die Kriminalpolizei vermutet, da die zweite beschädigte Bahn ebenso den Bereich der Haltestelle Schmeilstraße zur Mittagszeit durchfahren hatte.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat diesen Vorfall oder die beschriebenen Personen zum genannten Zeitpunkt beobachten können? Wer kann die Zeugin, welche den Vorfall dem Straßenbahnfahrer meldete, namentlich bekannt machen? Hinweise werden unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg entgegengenommen.