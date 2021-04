Polizei sucht nach vermisstem Magdeburger

Magdeburg (vs). Der 52-Jährige wurde letztmalig am Donnerstag, 15.4.2021, gegen 6 Uhr, an seiner Wohnanschrift im Bereich der Salvador-Allende-Straße im Stadtteil Neustädter See gesehen, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

Die Polizei führte Suchmaßnahmen nach dem vermissten Mann durch. Hierfür waren bereits ein Polizeihubschreiber sowie ein Fährtenspürhund im Einsatz, hieß es dazu weiter.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: circa 170 Zentimeter groß, schlanke Gestalt, blaugraue Augen, braune, kurze Haare.

Hinweise bitte an die Polizei

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.

Ein Foto des gesuchten Mannes gibt es auf der Internetseite des Polizeireviers Magdeburg.