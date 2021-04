Trickbetrügerinnen betreten Wohnung von Rentner-Ehepaar und stehlen 800 Euro

Am vergangenen Freitag erhielt ein Rentner-Ehepaar in Klein Oschersleben Besuch von zwei Frauen. Diese hielten sich nicht nur unangenehm lange in der Wohnung der Senioren auf, sondern stahlen auch noch Geld.

Klein Oschersleben (vs). Laut Polizei klingelte es am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr an der Wohnungstür des Rentner-Ehepaares. Zwei Frauen baten die Senioren um ein Glas Wasser. Eine der Frauen begleitete den 84-jährigen Mann dann in die Küche und die andere begab sich in das Wohnzimmer zur 84-jährigen Frau. Dort schaute sich die Gästin eine Uhr in der Anbauwand an.

Die unangemeldeten Besucherinnen ließen sich nur nach mehrfacher Aufforderung der Senioren wieder der Wohnung verweisen.

Tags darauf wollte der 84-jährige Rentner aus einer Brieftasche, die er in der Anbauwand im Wohnzimmer aufbewahrte, Geld entnehmen. Die Geldbörse war jedoch verschwunden und mit ihr der Geldinhalt von 800 Euro.

Die beiden Frauen sollen mit ausländischem Akzent gesprochen und sich untereinander in einer Sprache unterhalten haben, die die Senioren nicht zuordnen konnten.

Beschrieben wurden die Tatverdächtigen folgendermaßen:

- eine der Frauen war dunkelhaarig und ca. 170 cm groß

- die andere Frau war blond und ca. 150 cm groß

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern und empfiehlt deshalb keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Sollte etwa jemand medizinische Hilfe benötigen, sollte ein Rettungsdienst gerufen werden.

Mitunter täuschen Täter auch vor, offizielle Funktionen zu haben, die sie zum Betreten der Wohnung berechtigen - beispielsweise Handwerker, die einen Wasserschaden nach einem Rohrbruch suchen. Die Polizei empfiehlt weiterhin ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen.