Schmatzfeld Totalschaden: Lkw kracht in Linkskurve mit Audi zusammen

Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen gegen 7 Uhr die Bundesstraße 244 in Richtung A 36. Beim abbiegen in eine Linkskurve übersah dieser dann einen Audi und kollidierte mit diesem.