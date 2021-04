Vermisstenmeldung: Wer hat die 16-jährige Emely Alexandra gesehen?

LK Anhalt-Bitterfeld (vs). Emely Alexandra kommt aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und wurde am Morgen des 13. April als vermisst gemeldet. Laut Polizei könnte sie sich derzeit in ihrem beheimateten Landkreis, in der Region um Wittenberg oder im Leipziger Umland befinden.

Emely Alexandra wird wie folgt beschrieben:

- 165 cm Körpergröße

- dunkelblonde Haare mit rotem Stich

- Brillenträgerin

- schlanke Statur

- rosafarbener Schulrucksack

- grüne Schuhe

- blauer Kapuzenpullover

- hellblaue Jacke

- schwarze Leggins

Emely Alexandra wird seit dem 13. April vermisst. Foto: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Hinweise zum Vermisstenfall können jederzeit an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld, Tel. 03496/4260 oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. Ferner ist die Polizei per E-Mail lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de erreichbar.