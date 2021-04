Versuchter Totschlag unter Alkohol: 31-jähriger Köthener verletzt 34-Jährigen mit Messer

Ein 34-jähriger Köthener trank in der Nacht von Montag zu Dienstag im Bereich des Köthener Karlsplatz mit zwei Freunden (31 und 38 Jahre alt) Alkohol. Die drei Männer sollen in Streit geraten sein, wobei der Jüngere den 34-Jährigen angriff.

Köthen (vs). Laut Polizei ereignete sich der Streit gegen Mitternacht. Im Verlauf der Meinungsverschiedenheit kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 31-jährige Beschuldigte den Geschädigten mit einem Messer im Halsbereich verletzt hat. Beide Beschuldigte, die ebenfalls aus Köthen stammen, wurden nach der Tat durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Nach der am Dienstag erfolgten Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wurde gegen den 31-jährigen Beschuldigten Haftantrag gestellt. Nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter verkündete dieser einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten an. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 38-jährige Beschuldigte befindet sich auf freiem Fuß. In welchem Zusammenhang er mit dem Messerangriff stand, ist noch unklar.

Der verletzte 34-Jährige konnte nach einer kurzzeitigen ambulanten Behandlung entlassen werden.