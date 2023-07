Tempo-kontrolle Blitzer von Magdeburg an die Ostsee: Diese Strecken werden kontrolliert

Ab in den Urlaub: Wer mit dem Auto von Magdeburg aus an die Ostsee fahren will, sollte sich besser ans Tempolimit halten. Denn auf mehreren Abschnitten stehen Blitzer. Eine Übersicht über Radarkontrollen und Strafen, die bei Verstößen drohen.