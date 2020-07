In Aschersleben hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Der Brandort wird am Sonnabend kriminaltechnisch untersucht. Symbolbild: Martin Rieß

In Aschersleben im Salzlandkreis ist ein Feuerwehrmann bei einem Kellerbrand verletzt worden. Ein Ausbruch des Feuers wurde verhindert.

Aschersleben (vs/dt) l Bei einem Kellerbrand am frühen Sonnabendmorgen ist ein Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben verletzt worden. Der Mann wurde laut Angaben der Feuerwehr im Rettungswagen notversorgt und später in einem Klinikum ambulant behandelt.

Er kämpfte gemeinsam mit seinen Kollegen und den Einsatzkräften der Feuerwehr Westdorf gegen einen Kellerbrand, der in einem Mehrfamilienhaus in der Halberstädter Straße in Aschersleben ausgebrochen war. Laut Angaben der Feuerwehr hatten fast alle Mieter das Gebäude bereits verlassen, nur der Verbleib eines Mieters war noch ungewiss.

Angaben der Polizei nach wurde der Brand durch einen lauten Knall und fehlenden Strom in der Wohnung bemerkt. Der Brand war an einer Stelle an der Decke des Keller ausgebrochen, an der auch stromführende Leitungen angebracht waren. Ein zerborstene Wasserleitung half den Einsatzkräften bei der Brandbekämpfung. Gegen 7 Uhr war das Gebude komplett gelüftet und der Einsatz beendet.

Die kriminaltechnischen Untersuchungen laufen.