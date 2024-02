Anwältin prangert personelle Zustände am Familiengericht Köthen an. Langes Warten auf Termine und schriftliche Entscheidungen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/Magdeburg - Familienanwältin Andrea Schmidt läutet in Köthen die Alarmglocken. Grund dafür ist, dass es am Amtsgericht der Stadt in Familiensachen seit längerem nur zäh vorangeht, Die 33-Jährige nennt zwei Beispiele: „Ein Papa, dem nach der Scheidung im Oktober der Umgang mit seinem Kind zugesprochen worden war, hätte beinahe nicht mit dem Kind in den Urlaub fahren können, weil es das Gericht nicht geschafft hat, die schriftliche Entscheidung zuzustellen.“ Lediglich dadurch, dass sie den Tenor der Entscheidung mitgeschrieben habe und diese der Mutter des Kindes zusenden konnte, habe sich die Frau dennoch bereit erklärt, die Ferienfahrt zu akzeptieren.