Vier tote Kühe sind in Brandenburg an der Havel entdeckt worden. Mutmaßlich sind sie auf einem Überflutungsgebiet erfroren. Drei lebende Kühe konnten gerettet werden.

Brandenburg an der Havel. - Vier Kühe sind in Brandenburg an der Havel erfroren. Feuerwehr und Veterinäramt rückten am Donnerstag bei klirrender Kälte zu einer Bergungsaktion aus. Eingesetzt wurde dabei auch eine Drohne. Mutmaßlich sind sie auf einem Überflutungsgebiet nach dem Hochwasser gestorben.

"Drei Kühe konnten lebend gerettet werden“, bestätigte der Stadtsprecher Thomas Messerschmidt am Freitag gegenüber dieser Zeitung. Die Tiere seien seit Donnerstagabend "mehr oder minder gesund" im Stall und würden tierärztlich versorgt.

Die vier toten und drei lebenden Kühe gehören einem Bauern aus der benachbarten Gemeinde Groß Kreutz (Havel), wie der Stadtsprecher auf Anfrage mitteilte.

Die toten Kühe konnten noch nicht aus dem Eis geborgen werden

Auf Bildern ist zu sehen, wie tote Tiere im Eis stecken. Sie konnten am Donnerstag nicht mehr aus dem Eis geborgen werden. Auch am Freitagmorgen befanden sich die toten Tiere noch immer gefrorenen Wasser, sagte Messerschmidt.

Wann der Landwirt die verendeten Tiere aus dem Eis befreien könne, hänge davon ab, wann das Eis schmelze, sagte der Stadtsprecher.